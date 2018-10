Villingen-Schwenningen Backshop für den Neckarstadtteil

Die Inhaberfirma ist in Schwenningen keine unbekannte, denn es handelt sich um dieselbe, die auch den "BunBun Burger" betreibt. Für Geschäftsführer Marc Krajewski war der Sprung zum neuen Geschäftsfeld naheliegend: "Wir backen unsere Burger-Brötchen bekanntlich selber. Nun haben wir einfach unser Sortiment erweitert."

Doch nicht nur die Tatsache, dass Johannes Fischer seinen Ofen in der Marktstraße ohnehin für Burger-Brötchen anheizt, war für Krajewski ausschlaggebend dafür, die Backwarensparte auszubauen. "Wir haben in den ersten Tagen schon mehrfach gehört, dass es höchste Zeit war, dass es im Neckarstadtteil wieder Backwaren gibt." Die bisher leer stehende Verkaufsfläche gehöre bereits seit drei Jahren Krajewski und seinen Partnern.

Mit derzeit zwei Vollzeitkräften wird der Backshop sieben Tage die Woche betrieben. Während in der Anfangszeit Angebote locken, gehören laut Krajewski Besonderheiten wie Malzbackwaren, Belegtes und Süßes zum Standard. Gebacken wird am Marktplatz und verkauft in der Neckarstraße.