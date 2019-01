Villingen-Schwenningen Babyboom im Klinikum: 2517 Kinder

Hochbetrieb am 21. Dezember

Ob so ruhig wie an Silvester und Neujahr oder Hochbetrieb wie am 21. Dezember, als man für wenige Stunden einen Aufnahmestopp aussprechen musste – die Mannschaft von Hebammen und Pflegekräften sei stets komplett, sagt Eva Krebs. Weder an Weihnachten noch an Silvester werde das Personal ­reduziert. Die 33 Betten der Klinikabteilung waren kurz vor dem Weihnachtsfest alle belegt, auch die drei Notfallbetten. Frauen mit zu erwartenden problemlosen Geburten seien kurzfristig an andere Kliniken verwiesen worden, sagt Pressesprecherin Sandra Adams.

Den Gebärenden und ihren Kindern stehen 21 Vollzeitstellen im Pflege- und 22 im Hebammenpersonal zur Verfügung. Eine Rundum-Versorgung garantieren fünf Kreißsäle, ein Operationssaal für Kaiserschnitte und eine direkte Anbindung an die Kinderintensivstation.

Klara Louisa Kuss darf bei ihrer Mama bleiben. Mit 55 Zentimetern Länge und einem Gewicht von 3870 Gramm hat sie alles, was sie für einen guten Start ins Leben braucht.