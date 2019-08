Villingen-Schwenningen Baby bei Kellerbrand verletzt

Die Leitstelle erhielt gegen 6.30 Uhr den dramatischen Notruf, dass es in einem Gebäude in der Wolterdinger Straße brennen würde und mehrere Personen als vermisst gelten. Daraufhin alarmierte man zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei. Vor Ort konnte der Brand bestätigt werden, so drang dichter Rauch aus den Kellerräumen des Wohngebäudes auf einem landwirtschaftlichen Anwesen.

Gleichzeitig gaben die Bewohner hinsichtlich der vermissten Personen Entwarnung. "Als wir vor Ort ankamen, waren bereits alle Personen aus dem Gebäude", berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter David Lienhard. Zwei oder drei Personen, darunter auch ein Baby, mussten jedoch vom Rettungsdienst betreut werden, da sich Rauchgase eingeatmet hatten. Denn: Der giftige Qualm konnte sich aufgrund eines offenen Treppenhauses und einer ebenfalls offenstehenden Wohnungstüre fast ungehindert im gesamten Gebäude ausbreiten.

Heizung wohl schuld an Brand