Villingen-Schwenningen Babsy, der Bauer und ein Blechschaden

Viel Spaß hatten die Besucher bei den ersten beiden Theaterabenden des Männergesangvereins Frohsinn in der Obereschacher Festhalle.

VS-Obereschach. Während sich bei der ersten Vorstellung am zweiten Weihnachtsfeiertag der Besucherandrang noch in Grenzen hielt, waren bei der zweiten Vorstellung keine Plätze mehr zu bekommen. Der Chor unter der Leitung von Lukas Schmid stimmte die Gäste mit drei Liedvorträgen die Gäste auf den geselligen Abend ein. Auch für die dritte Vorstellung am Freitag, 5. Januar, kann der MGV "volles Haus" vermelden.

Bereits im ersten Akt zeigte sich, dass die Regisseurin Vera Zimmermann mit dem dreiaktigen Lustspiel "Liebe und Blechschaden", einem Verwirrspiel um einen Autounfall, einen guten Griff getan hatte. Der Bauer vom "Tannberg", Toni Hinterleitner, gespielt von Alexander Perkuhn, war mit seinem innig geliebten Heilixblechle auf einer Landstraße gegen einen Pfosten gefahren, weil er die attraktive Anhalterin Cornelia Krüger, genannt Babsy und gespielt von Judith Glatz, mitnehmen wollte, sich von ihr aber so beeindrucken ließ, dass er dabei Brems- und Gaspedal verwechselte. Dies wäre allerdings halb so schlimm gewesen, hätte der unfehlbare Autolenker nicht immer seiner Frau Marianne in Person von Kerstin Vitt und seinem Sohn Bertl, gespielt von Alexander Kellner, gute Ratschläge in Sachen Verkehrsverhalten gegeben.