Villingen-Schwenningen B 523 in Warteschleife

Villingen-Schwenningen (uwk). Der Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge (FDP) drängt auf einen schnellen Bau des Lückenschlusses der B 523 in VS sowie den Ausbau der B 27 bei Blumberg. Jedoch habe Landesverkehrsminister Winfried Hermann in einem Schreiben an Klinge die Erwartungen gedämpft.