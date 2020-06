Villingen-Schwenningen B 33: Geschwindigkeitskontrollen an Baustelle

Wie RP-Projektleiter Michael Waidele erklärt, diene die Maßnahme ausschließlich dazu, die Mitarbeiter an der Baustelle zu schützen. Daher ist dort die Geschwindigkeit auch auf 50 Stundenkilometer und in kritischen Bereich auf nur 20 Stundenkilometer begrenzt. "Es wird direkt an der Fahrbahnkante gearbeitet, ich mache mir deshalb Sorgen um meine Mitarbeiter", so Waidele im Gespräch mit unserer Zeitung.

Den ganzen Tag über sei deshalb das Bürgeramt vor Ort gewesen, um in drei verschiedenen Abständen die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Waidele: "Wir wollen die Leute nicht abzocken, sondern hoffen auf einen Lerneffekt". Die Kontrollen sollen deshalb zeitnah wiederholt werden, um der Maßnahme Nachdruck zu verleihen.