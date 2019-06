Villingen-Schwenningen B 27-Abschnitt wird ab Juli saniert

Ab 8. Juli wird die östliche Fahrbahn voll gesperrt und der gesamte Verkehr auf die westliche Fahrbahn im Gegenverkehr verlegt. Die Anschlussstelle zur A 864 im Baustellenbereich wird teilweise gesperrt: Es ist von der B 27 in Richtung Villingen-Schwenningen nicht möglich, auf die A 864 aufzufahren. Die Umleitung erfolgt über B27 und die B523 auf die A81. Von der A 864 kann nicht in Richtung Villingen-Schwenningen abgefahren werden. Hier erfolgt die Umleitung über die B 27 in Richtung Donaueschingen, dann geht es an der Ausfahrt Donaueschingen-Nord zurück auf die B27 in Richtung Villingen- Schwenningen. Die Bauzeit wird voraussichtlich zehn Wochen betragen, bis Mitte September soll nach jetzigem Zeitplan alles fertig sein. Die Baukosten betragen etwa vier Millionen Euro.