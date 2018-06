Villingen-Schwenningen Azubis der Stadt im Bürgerheim

Auch ein Spaziergang mit anschließendem Eis gehörte zum Programm, bei dem auch individuelle, zum Teil sehr persönliche Gespräche geführt wurden, was die Jugendlichen beeindruckte und zum Nachdenken anregte. Die Auszubildenden zeigten sich erstaunt, dass sich so viele Bewohner für die Teilnahme an der Projektwoche angemeldet hatten, und so wurden die gemeinsamen Mittage sehr genossen. Ein reger Austausch untereinander belebte die Treffen.

"Wie sich jede und jeder Einzelne bei der Planung und in der Projektwoche selbst eingebracht hat, ist eine ganz tolle Leistung", zeigt sich ­Oliver Hils stolz. Zur Erinnerung verewigten sich zum Schluss sowohl die Aus­zubildenden als auch die Bewohner auf einem Lebensbaum mit ihrem Finger­abdruck.