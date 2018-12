Villingen-Schwenningen Axel Neugart nimmt Zepter in die Hand

Bestimmt wurde er entweder durch die Narrenmutter selbst oder durch die Elferräte, die einen der ihren per Los aus dem Hut zogen. Seither gibt der Zunftmeister eine Runde Hochprozentiges aus, darunter aber auch ein Glas mit glasklarem Leitungswasser. Dieser glückliche "Verlierer" darf seither in der nächsten Saison als Narrenvater amtieren. Wer schon einmal war, scheidet aus dem Kreis der Kandidaten aus, bis alle einmal dran waren. Wer also mehr oder minder lang dem Elferrat angehört, den kann das Schicksal schon mehr als einmal ereilen. Es gab sogar schon einmal einen "Titelverteidiger". Wer als Elferrat bei der Versammlung nicht anwesend sein kann, muss einen Stellvertreter bestimmen, der oder die für ihn mittrinkt.

Das Schnapsglas mit dem Entenfang nahm Axel Neugart vom Tablett. Peinlich war ihm diese ehrbare Verliererrolle sichtlich ganz und gar nicht. Vielleicht war in ihm eine gewisse Erleichterung, eigentlich schon längst mal wieder fällig gewesen zu sein. Hatte er doch 2003 schon einmal die Tannheimer Fasnet als Narrenvater vertreten mit Yvonne Zimmermann als seiner Fasnetsfrau. Als altgedienter Elferrat musste er 16 Jahre warten, so lange wie noch keiner seiner Kollegen, bis er wieder an der Reihe war.

Bis zur Inthronisierung des fasnetsheiligen Osemali auf dem Brunnen vor der Festhalle am Samstag, 12. Januar, hat er jetzt Zeit, sich nach einer Narrenmotter umzuschauen. Denn nach der Begrüßungsrede des neuen Narrenvaters vor dem Taufakt am Brunnen geht es zur Präsentation der neuen Narrenmutter in die Festhalle, und alle dürfen gespannt sein, wen er als seine "Schesä", so werden die Tannheimer Narrenmütter genannt, anschleppt.