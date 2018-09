Villingen-Schwenningen AWO-Auszug birgt offenbar Konfliktpotenzial

VS-Schwenningen. Im Zuge der Umgestaltung der Friedensschule zur Ganztagsschule, dessen Planungsbeschluss der Technische Ausschuss am Dienstagabend auf den Weg brachte, muss der AWO-Kindergarten aus dem Gebäude weichen. Bekanntlich soll dieser ab 2019/2020 für zwei Jahre im Erdgeschoss der Hirschbergschule vorläufig untergebracht werden, bevor nach einer Sanierung des Gebäudes die Janusz-Korczak-Schule dort einziehen wird.

Wie in der Sitzung des Technischen Ausschusses zu hören war, gibt es allerdings vonseiten der Stadtverwaltung Zweifel, dass die AWO anschließend eine gesicherte Zukunft hat. "Es ist abgemacht, dass die AWO höchstens zwei Jahre in der Hirschbergschule untergebracht ist, weil sie bis dahin ihren eigenen Bau umgesetzt haben will", erklärte Oberbürgermeister Rupert Kubon. Allerdings hegt er daran berechtigte Zweifel, denn "bislang liegt uns noch kein Bauantrag vor".

Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO), bekräftigte: "Die müssen raus sein, wenn die Bauarbeiten beginnen." OB Kubon versicherte, die Verwaltung werde die Situation bald klären. "Es wird demnächst ein Gespräch mit den Vertretern der AWO geben. Und dann erwarte ich, dass die dort getroffenen Absprachen eingehalten werden."