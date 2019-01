VS-Villingen. Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 8.30 und 18.45 Uhr in einer Tiefgarage im Romäusring in Villingen die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Die Scheibe wurde vermutlich mit einem Gegenstand zerstört, teilt die Polizei mit. Hinweise zu dem Vorfall können dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, mitgeteilt werden.