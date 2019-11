Villingen-Schwenningen Autos sollen raus aus der Fußgängerzone

So will man die Lieferzeiten von bislang Mitternacht bis 11 Uhr beziehungsweise am Samstag 8 Uhr nun auf ein kleinere Zeitfenster von 6 bis 11 Uhr verlegen – abends soll künftig nur noch von 19 bis 22 Uhr geliefert werden dürfen anstatt bis Mitternacht.

Strikte Lieferzonen

An fünf Orten in Villingen sollen Lieferzonen ausgewiesen werden, die die Lieferdienste tagsüber nutzen müssen anstatt in die Fußgängerzone einzufahren. Realisiert werden sollen sie hier: Obere Straße (Fahrtrichtung rechts nach dem Oberen Tor), Riet­straße (Fahrtrichtung links nach dem Riettor), Niedere Straße/Romäusring (am Beginn der Fußgängerzone), Gerberstraße (Fahrtrichtung rechts nach der Schaffneigasse) sowie in der Bärengasse (Fahrtrichtung rechts, Beginn verkehrsberuhigter Bereich). Für Schwenningen wurde diese Überlegung verworfen, die Lieferdienste halten das nicht für notwendig.

Keine Freifahrtscheine

Jährliche Freifahrtscheine für Handwerksbetriebe sind passé. Stattdessen müssen Firmen jeweils im Einzelfall Genehmigungen einholen.

Mehr Kontrollen

Mit mehr Kontrollen will man die Verkehrsteilnehmer erziehen. Ein klärendes Gespräch mit dem Vollzugsbeamten, damit dieser das Knöllchen doch stecken lässt? Fehlanzeige. Unerlaubte Fahrten und Parkvorgänge will man strenger ahnden und nur noch in Ausnahmefällen "aufklärende Gespräche" führen.

Notfalls Poller

Und wenn alles nichts bringt? Dann drohen drastischere Maßnahmen, etwa feste, versenkbare Poller vor den Fußgängerzonen.