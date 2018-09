Villingen-Schwenningen Autos locken in die Innenstadt

Als "wetterfest" erwiesen sich die Herbstfestbesucher am Vormittag und wurden am Nachmittag mit strahlendem Sonnenschein belohnt. Hochstimmung herrschte vor dem Café Dammert in der Rietstraße beim schon traditionellen "Oktoberfest". Dicht an dicht saßen die Gäste an den weiß-blau-geschmückten Tischen. Die regionale Band "Luft & Blech" war schon von weitem zu hören und der Duft von Weißwürsten und Haxen lag in der Luft.