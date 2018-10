Villingen-Schwenningen Automat spuckt Kunst in Schachtel aus

VS-Villingen. Gestartet mit einigen wenigen umfunktionierten Zigarettenautomaten im Großraum Berlin, Brandenburg und Potsdam, hat sich das von Lars Kaiser initiierte Projekt inzwischen bundesweit und über die Grenzen hinaus verbreitet. Nun sind die Überraschungen der besondern Art auch in Baden-Württemberg erhältlich: Nicht etwa die großen Städte wie Stuttgart oder Freiburg, sondern Königsfeld, Villingen und bald auch Schwenningen sind die ersten Standorte im Süden der Republik, stellt Panka Chirer-Geyer mit einem Lachen fest.

Die in Schwenningen lebende und aus den Niederlanden stammende Künstlerin hatte sich auf die Suche nach geeigneten Räumen für einen Kunstautomaten in der Region gemacht. Und das Foyer des Franziskaners war für sie ein solcher Ort, an dem Menschen zusammenkommen. Sie sei von der Idee gleich begeistert gewesen, erklärt Anita Auer, ebenso wie die weiteren Nutzer des Kulturzentrums.

So lenkt der Kunstautomat der etwas anderen Art jetzt die Blicke auf sich. Er funktioniert wie einst die Zigarettenautomaten, die gegen Geld eine Schachtel ausspucken. Was sich in ihr verbirgt, ist in diesem Fall jedoch die große Überraschung. Auf alle Fälle Kunst, verrät Panka Chirer-Geyer. Ob Zeichnungen, Collagen, Plastiken und Fotografien en miniature oder auch mal ein literarischer Text, einzige Voraussetzung sei, dass das Werk in das Päckchen passt. Jeder hat die Wahl, ob er die Arbeit eines heimischen, eines überegionalen oder eines nationalen Künstlers aus dem Schacht zieht, erläutert sie das Konzept. Neben dem Kunstwerk gibt es auch Beipackzettel mit Informationen über die Initiative und den Künstler, von dem das Werk stammt. Ihr Ziel sei es, möglichst viele Kunstschaffende aus der Region einzubinden, die so auf sich aufmerksam machen und sich austauschen können.