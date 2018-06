Villingen-Schwenningen "Autokorsos sind das Hauptproblem"

Wenn allerdings besonders brisante Konstellationen entstehen, wie zum Beispiel, wenn die Mannschaften von Spanien und Portugal gegeneinander spielen, ist die Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft. Dann könnten zwei Streifen zusätzlich im Einsatz sein. Ebenso an den Tagen, an denen die deutsche Mannschaft antritt. Die Polizei appelliert an die Fans: "›Rücksichtnahme ist wichtig. Es gibt Leute, die nachts schlafen wollen und wenig Verständnis für Autokorsos und Hupkonzerte haben. Andererseits ist Gelassenheit bei denen, die keine Fans sind, angesagt.‹"