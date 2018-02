Villingen-Schwenningen Autofahrerin mäht bei Unfall Ampel und Schild um

VS-Villingen - Die Stoßstange liegt einige Meter weg vom Auto, die Einzelteile der Ampel sind um das Fahrzeug herum zerstreut und das Straßenschild ist ebenfalls hinüber: Eine 72-Jährige hat bei einem heftigen Unfall am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in der Berliner Straße in Villingen für hohen Sachschaden gesorgt.