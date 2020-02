Villingen-Schwenningen Autofahrerin bei Kreuzungsunfall verletzt

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Romäusring/Zähringerstraße/Kalkofenstraße direkt vor dem Gymnasium am Romäusring. Dort missachtete ein 64-jähriger Autofahrer, der mit seinem VW in Richtung Zähringer Straße unterwegs war, die Vorfahrt einer Autofahrerin, die vom Gefängnis her kommend in die Kreuzung einfuhr. Inmitten der Kreuzung kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem der Mercedes der jungen Frau auf der Beifahrerseite gerammt und gegen ein Geländer geschoben wurde. Die Besatzungen von zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt kümmerten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr um die verletzte Frau und betreuten den offenbar unverletzten Unfallverursacher.