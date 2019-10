Villingen-Schwenningen Autofahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

Ersten Angaben vor Ort zufolge wollte eine Frau mit ihrem Ford – aus Richtung der Innenstadt kommend – von der Bertholdstraße in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei achtete sie nicht auf den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr. Eine BMW-Fahrerin hatte keine Chance mehr, den Zusammenstoß zu verhindern und krachte in den abbiegenden Ford. Hierbei wurde die Unfallverursacherin verletzt, der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung in Klinikum.

Die Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der berüchtigten Kreuzung krachte es in der Vergangenheit bereits mehrfach. Verschiedene Warnhinweise machen hier auf den Gegenverkehr aufmerksam.