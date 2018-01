VS-Villingen. Ein 20-jähriger Opel Corsa-Fahrer ist am Freitag gegen einen entgegenkommenden Lastwagen gerutscht und hat einen Schaden von rund 15 000 Euro verursacht. Laut Polizei verließ der junge Mann die B 33 an der Abfahrt der Milanstraße in Villingen und rutschte auf der eisglatten Straße gegen den Lastwagen eines 46-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben laut Polizei unverletzt.