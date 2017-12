Villingen-Schwenningen Autofahrer müssen sich umstellen

Wie schwierig es ist, von Gewohntem abzulassen und sich auf Neuerungen einzustellen – selbst wenn das Neue eigentlich alt ist – zeigte das Verkehrstreiben am Freitag im Bereich der Marktstraße. Nachdem die Mitarbeiter der Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) die Verkehrsschilder abgebaut und die ursprünglich geltenden Schilder reaktiviert hatten, regelten Mitarbeiter der städtischen Polizeibehörde in den ersten Stunden den Verkehr in der Marktstraße. "Es ist gar nicht so leicht Verkehrsschilder zu lesen", schmunzelte einer von ihnen, nachdem er abermals einem Autofahrer erklären musste, dass er von seiner geplanten Route abweichen muss.

Ab sofort gilt also wieder folgende Verkehrsführung: Die Marktstraße ist vom Rössle-Kreisel aus wieder in Richtung Marktplatz befahrbar. Die Einbahnstraßenführung in der Metzgergasse gilt nun wieder in Richtung Marktstraße. Auf Höhe des Rathauses darf der vom Rössle-Kreisel aus kommende Verkehr entweder nach rechts in die Rathausstraße, nach links in die Straße "Marktplatz" oder gerade aus Richtung Dauchinger Straße fahren.

Aus entgegengesetzter Richtung bleibt nur das Abbiegen hinterm Rathaus nach rechts in die Straße "Marktplatz". Nachdem die Kirchstraße nach vorläufigem Abschluss der Bauarbeiten wieder befahrbar ist, ist auch die Durchfahrt von der Sturmbühlstraße kommend über den Marktplatz möglich. Diese Verkehrsführung gilt bis Frühjahr 2018, wie die städtische Pressestelle mitteilte. "Ein exaktes Datum, wann die Arbeiten rund um den Marktplatz weitergehen, hängt von der Witterung ab, sagte Pressesprecherin Oxana Brunner.