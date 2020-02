Villingen-Schwenningen Autofahrer ignorieren Vollsperrung der Lupfenstraße

Lediglich in den vergangenen zwei Tagen habe man die Sanierung unterbrechen müssen. Denn in diesem Abschnitt handele es sich um einen Mischwasserkanal, der sowohl Abwasser aus den Haushalten als auch Niederschlagswasser ableitet. Um die Kanalrohre, wie in diesem Fall, im laufenden Betrieb auszutauschen, muss der Abfluss unterbrochen werden.

Klats Kollege öffnet mit einer Spitzhacke den Gullydeckel am – relativ zur Fließrichtung – oberen Schacht des Bauabschnitts. In vier Metern Tiefe schimmert schwarzes Wasser. Dort unten sei eine Art Gummiblase angebracht, erläutert Klat, die das Abwasser zurückhalte. Das sei aber nur bei schwacher Auslastung möglich. Bei einer größeren Abwassermenge müsse dieses mit Hilfe einer Pumpe in den Schacht unterhalb des Abschnitts umgeleitet werden. An Tagen mit starken Niederschlag und Schneefall jedoch sind die Rohre zu sehr in Anspruch genommen und die Sanierung muss unterbrochen werden. Für den Betrieb über Nacht verlegen die Arbeiter ein provisorisches Rohr.

Umleitung der Buslinie

Die neuen Abwasserrohre sind 500 Millimeter anstatt 300 Millimeter dick und für die doppelte Durchlassfähigkeit ausgelegt. Sie entsprächen den "besten und neuesten Umweltauflagen", versichert Klat. Die Rohre verlaufen an dieser Stelle in einer Tiefe von vier Metern. Jedes einzelne ist drei Meter lang. An einem Tag schaffen die Männer von Stumpp zwischen zehn und zwölf Meter.

"Schwer zu sagen, wie lange wir noch brauchen werden", sagt Klat. Die Männer arbeiten sich Stück für Stück voran. An jedem neuen Abschnitt müsse man schauen, was genau los ist, ob irgendwas dazwischen kommt. "Letztens sind wir auf eine alte Wasserleitung gestoßen, die mussten wir dann erst mal auswechseln." Laut Stadt gehe man von einer Bauzeit von vier Wochen aus. Für die Asphaltierung sind drei Tage eingeplant.

Der Verkehr wird während der Sanierung über die Lichtensteinstraße umgeleitet. Auch die VS-Bus-Linie 12 ist umgeleitet. Die Haltestelle Neckarbad ist geschlossen, Fahrgäste können die Haltestelle Neuffenstraße nutzen.

Mit alten Wasserrohren, quer verlaufenden Gasleitungen und der Witterung kommen die Arbeiter vom Bauunternehmen Stumpp zurecht. "Aber größte Probleme bereiten uns uneinsichtige Verkehrsteilnehmer", beklagt Klat. "Sie fahren einfach auf den Gehweg und gefährden Mitarbeiter und Fußgänger." Hier erhofft er sich etwas mehr Rücksicht und Verständnis.