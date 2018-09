VS-Marbach. Rund 8000 Euro Sachschaden an einem Auto und einem Anhänger sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Ostbahnhofstraße in Marbach ereignet hat. Eine 46-jährige Fahrerin eines Ford war dort gegen einen abgestellten Anhänger gefahren. Bei der Unfallaufnahme gab die Frau an, den Anhänger wegen der tiefstehenden Sonne nicht gesehen zu haben. Es wurde niemand verletzt.