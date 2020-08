Villingen-Schwenningen Auto überschlägt sich bei Unfall auf A 81

Sowohl der 37-jährige Unfallverursacher, als auch der 64-jährige BMW-Fahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und nach notärztlicher Behandlung mit Rettungswägen in ein örtliches Klinikum eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 16.000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Tuningen befand sich zur technischen Hilfeleistung am Unfallort. Die A 81 musste in Fahrtrichtung Stuttgart bis etwa 5 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Autobahnmeisterei Rottweil an der Anschlussstelle Tuningen ausgeleitet.