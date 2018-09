Villingen-Schwenningen Auto kracht gegen einen Baum

Die beiden waren gegen 17.45 Uhr mit ihrem Citroën auf der Landstraße in Richtung Obereschach unterwegs, als die Fahrerin – eventuell aufgrund von gesundheitlichen Problemen – in einer langgestreckten Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verlor. Sie kam nach links von der Straße ab, rauschte ungebremst in das Unterholz und krachte dann gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden die Insassen glücklicherweise nicht eingeklemmt, ihr Begleiter konnte sich sogar noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Wagen befreien. Um die Fahrerin patientenschonend aus dem Unfallwagen zu retten, entschied sich die Feuerwehr in Absprache mit dem Notarzt dazu, das Dach nach dem Einsatz von schwerem Gerät abzunehmen und sie anschließend mithilfe eines Spineboards aus dem Wagen zu befreien.

Zuvor hatte das Fahrzeug, das mitten im Unterholz stand, mit einer Motorsäge teilweise freigeschnitten werden müssen. Die beiden Insassen wurden in Begleitung des Notarztes und mit schweren Verletzungen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei aus Zimmern hat die Ermittlungen zum Hergang und der Unfallursache aufgenommen. Die Landstraße zwischen Obereschach und Villingen musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz, die auf grund ihres Festes bereits nach wenigen Minuten mit den Bereitschaftskräften vor Ort war.