Villingen-Schwenningen Auto des Ordnungsdiensts versperrt Tiefgarage

"Grundsätzlich rechtskonform"

"Der Kommunale Ordnungsdienst parkt grundsätzlich rechtskonform", erklärt Oxana Brunner von der Pressestelle der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen. Es könne aber vereinzelt zu Situationen kommen, in denen die Beamten einen Verstoß ahnden, bei dem sie ihr ­Fahrzeug nur in anderen ­Bereichen abstellen können. Grundsätzlich gelten auch für die Ordnungshüter die ­üblichen Regeln, in besonderen Fällen hätten diese aber eine Ausnahmegenehmigung.

"Dass ein Ordnungsbeamter sein Fahrzeug im Halteverbot abstellt und dann eine Runde durch die Stadt dreht, geht natürlich nicht", stellt Brunner klar. In der Regel müssen auch die Ordnungshüter dort parken, wo es offiziell zulässig ist. Nur wenn es nicht anders möglich ist, dürfen sie laut der Pressesprecherin ihr Fahrzeug im Dienst für wenige Minuten woanders abstellen.

Langsame Einfahrt trotzdem möglich

Dass der Kollege vom KOD in dem geschilderten Fall teilweise vor der Einfahrt der Tiefgarage stand, um einen Verstoß zu ahnden, das räumt auch die Pressesprecherin ein. Der Beamte habe allerdings darauf geachtet, dass eine langsamere Einfahrt in die Tiefgarage trotzdem möglich war, der Warnblinker sei eingeschalten gewesen. Gehalten habe der Beamte laut Brunner dort nur, weil es woanders nicht möglich gewesen sei.