VS-Villingen. Ein Dieb hat am Mittwochnachmittag in der Villinger Schlachthausstraße einen VW Polo aufgebrochen und eine Handtasche gestohlen. Zwischen 17 und 17.40 Uhr schlug der Täter die hintere rechte Scheibe des VWs ein, griff sich die Handtasche und verschwand wieder, teilt die Polizei mit. In der Tasche lag das Portemonnaie der Autobesitzerin mit etwas Bargeld und verschiedenen Berechtigungskarten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.