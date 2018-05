Villingen-Schwenningen Auszubildende erleben Bürgerheim und Bewohner hautnah

Das Projekt wurde im Voraus von den Auszubildenden selbst geplant und organisiert. An mehreren Nachmittagen wurden verschiedene Aktivitäten von den Auszubildenden angeboten und mit Unterstützung der Betreuungskräfte des Bürgerheims betreut. So wurde beispielsweise gemeinsam mit den Bewohnern Pizza gebacken, Anhänger aus Salzteig gebastelt und verschiedene Spiele gespielt.

Außerdem trotzten die Teilnehmer dem Wetter, das leider nicht mitspielte, und ging in einer kurzen Regenpause spazieren, um sich das anschließende Eis zu verdienen. Die Jugendlichen zeigten sich erstaunt, dass sich so viele Bewohner für die Teilnahme an der Projektwoche gemeldet hatten. Sowohl die Auszubildenden als auch die Bewohner genossen die gemeinsamen Mittage und freuten sich über den Austausch untereinander, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vor allem bei dem Spiel "Shuffle-Board" hatten beide Seiten großen Spaß, denn die Bewohner gaben ihr Können zum Besten und ließen die Auszubildenden nur so staunen – denn diese hatten gegen die geübten Senioren keine Chance. Während des gemeinsamen Spaziergangs wurden dann auch individuelle und sehr persönliche Gespräche geführt und somit waren die anfänglichen Bedenken schnell vergessen.