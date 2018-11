Villingen-Schwenningen Auszeichnungen in vier Kategorien

Jünger, dynamischer und mit noch größerem Fokus auf die Leistungen der Sportler, der Vereine und Mannschaften will sich die Sportparty VS am 24. November in der Neuen Tonhalle präsentieren – und schon jetzt deutet alles darauf hin, dass man sich wieder auf einen Abend im Zeichen des Sports mit vielen Überraschungen freuen kann. Viele Bilder und Filme "Wir wollen an diesem Abend vor allem eines: den Fokus auf die Vereine und ihre Leistungen richten", betont Daniel Fleig, der Vorsitzende des Sportverbandes VS.

Dabei wolle man noch multimedialer vorgehen, als man es in den vergangenen Jahren schon getan hat.

Daniel Fleig: "Wir werden nicht nur die Sportler für ihre Leistungen würdigen, sondern gemeinsam mit ihnen das Sportjahr Revue passieren lassen."