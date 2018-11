Villingen-Schwenningen Auszeichnung für die Volksbank

Besonders erfreut zeigen sich Vorstandsmitglied Rainer Fader und Personalleiter Tobias Haas über die exzellenten Werte in den Bereichen Führungs- und Unternehmenskultur. Beide betonen aber, dass es nicht genügt, im Moment einer der attraktivsten Arbeitgeber der Region zu sein, sondern dass man gemeinsam mit den Mitarbeitern schauen wird, in welchen Bereichen das Unternehmen noch besser werden kann. Auch die Bank spüre den Fachkräftemangel und sehe in der deutlichen Positionierung als attraktiver Arbeitgeber einen Wettbewerbsvorteil im Werben um geeignete Mitarbeiter.