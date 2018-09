Villingen-Schwenningen Ausstellung endet in zwei Wochen

Was als Zufallsentdeckung Nahe im Umfeld der Heuneburg begann, entpuppte sich als der Beginn eines neuen Kapitels der Eisenzeitforschung. Die ungeplünderte, 2600 Jahre alte Grabkammer der keltischen Fürstin von der Heuneburg barg nicht nur filigran verzierten Gold schmuck, sondern auch Schätze ganz anderer Art. So erlaubte etwa das gut erhaltene Grabkammerholz eine präzise naturwissenschaftliche Datierung, die zum Fixpunkt für alle ähnlichen Fundstellen wurde.

In der Führung am Sonntag und nochmals am 30. September werden die Besucher auf ein Entdeckungsabenteuer der besonderen Art mitgenommen. Zunächst wird in der Ausstellung zum Keltischen Fürstengrab Magdalenenberg im Franziskanermuseum die dortige Grabkammer bestaunt, die zu den größten Holzfunden der vorrömischen Zeit in Europa gehört. Anschließend wechselt die Gruppe zum Platz am Riet­tor, wo jene Schätze warten, nach denen man im Magdalenenberg vergeblich suchte – goldene Gewandspangen, Ohrringe und Armbänder, aber auch Teile von Pferdeschmuck. Eine mutmaßliche Totenfolge und das Schicksal der Fürstinnentochter sind nur zwei weitere Überraschungen, die in dieser spannenden Geschichte warten.

Treffpunkt ist im Foyer des Franziskanermuseums, die Führungsgebühr beträgt fünf Euro (drei Euro ermäßigt). Die Ausstellung zur Keltenfürstin von der Heuneburg ist in der Ausstellungsbox am Riettor noch bis 30. September auch ohne Führung zu besichtigen: Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Ohne Führung ist der Besuch kostenlos möglich.