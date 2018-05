Villingen-Schwenningen Aussteller reisen mittlerweile früher an

VS-Schwenningen. "Ein Drittel aller Aussteller reiste bereits am Dienstag an, um aufzubauen. Die anderen zwei Drittel kamen erst in den folgenden Tagen", gibt Projektleiter Tobias Ertl einen Einblick hinter die Kulissen. Das habe sich in den letzten Jahren verändert. Die Produktpalette der Aussteller wird immer größer, beziehungsweise der Aufbau der Stände immer komplexer. "Gerade im landwirtschaftlichen Bereich reisen die Aussteller sehr früh an, weil sie oft mehrmals fahren müssen, um ihren Stand aufzubauen", erklärt Ertl. So ist das Freigelände bereits am Mittwoch vor Messebeginn fast vollständig belegt. In den Hallen sieht es dagegen zu dieser Zeit noch sehr leer aus.

Der offizielle Aufbau beginnt immer am Dienstag nach Pfingsten. In den letzten Jahren konnte Manfred Engel mit seinen großen Maschinen bereits am Pfingstsamstag anreisen, doch das ging dieses Jahr nicht mehr. "Wir bauen seit Montag auf", sagt Engel. Er würde gerne wieder früher aufbauen, weil er immer drei volle Tage beschäftigt ist. Seit 25 Jahren kommt er zur Südwest Messe und für ihn habe sich seither nur wenig verändert: "Für uns ist die Messe Tradition, wir kommen aus Lausheim und haben deshalb einen regionalen Bezug." Seinem Gefühl nach geht der Bedarf an landwirtschaftlichen Geräten auf der Messe zurück, deshalb wisse er nicht, wie oft er in Zukunft noch anreist. "Das kommt ganz auf die Marktsituation an", meint Engel.

Rudolf Reichel von der Firma Whirlpool und Living ist mit seinem Team seit Dienstag vor Ort. Neben der Whirpool-Ausstellung werden sie in Kooperation mit "Wärmegrad" auch eine Saunalandschaft ausstellen. Diese sei schon vor Pfingsten angeliefert worden. "Wir lassen uns vieles im Vorfeld aufgebaut liefern, so müssen wir es anschließend nur an entsprechender Stelle platzieren. Somit brauchen wir nicht länger als drei bis vier Tage für den Aufbau", sagt Reichel. Der Aufbau aller Sachen würde sonst den zeitlichen Rahmen sprengen. Insgesamt vier Tage werden von der Messe für den Aufbau eingeplant.