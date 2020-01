Schwarzwald-Baar-Kreis Landrat: Vom Außenseiter zum Spitzenkandidat

Mit knappem Vorsprung die Wahl entschieden

Für viele war dieser als künftiger Landrat längst gesetzt. Klumpp war geschätzter, langjähriger Bürgermeister. Doch der im Vergleich mit dem Bad Dürrheimer Urgestein jung und frisch wirkende Sven Hinterseh, noch dazu ein CDU-Mann, was im tief-schwarzen Südwesten durchaus von Bedeutung sein kann, verwies seinen Konkurrenten mit hauchdünner Mehrheit von 33 zu 30 Stimmen in einem äußersten knappen Wahlverfahren und nach dem zweiten Wahlgang auf Platz zwei. Hinterseh zog ins Landratsamt ein. Am 1. Juni 2012 war sein erster Tag.

Und nun? Traumjob gefunden? "Ja, das ist es absolut", antwortet er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten im Brustton der Überzeugung. Schließlich habe man als Landrat gemeinsam mit dem Kreistag "eine herausragende Gestaltungsaufgabe", führt er weiter aus. "Und ich will weiter daran arbeiten, dass wir eine der attraktivsten Zukunftsregionen in Baden-Württemberg werden. Vieles haben wir bereits geschafft, doch manches ist auch noch auf den Weg zu bringen…" Sein Ziel für den 16. März ist also gesteckt. Dann ist Wahltag – in öffentlicher Sitzung des Kreistages des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Beratung über Bewerber nicht öffentlich

Zuvor kommt am Montag, 20. Januar, der besondere beschließende Ausschuss für die Landratswahl zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Er gibt die eingegangenen Bewerbungen in öffentlicher Sitzung bekannt und hat damit angesichts nur einer einzigen Bewerbung zur Neuwahl des Landrats ein leichtes Spiel. Dennoch wird, so ist es üblich, in nichtöffentlicher Sitzung über die eingegangene Bewerbung beraten. Zudem benennt der Ausschuss dem Innenministerium gegenüber den aus seiner Sicht – voraussichtlich – geeigneten Bewerber und beschließt die weitere Vorgehensweise. Üblicherweise sind dem Innenministerium mindestens drei Bewerber vorzuschlagen – der Ausschuss kann jedoch auch beschließen, auf die Benennung weiterer Bewerber zu verzichten. Im Benehmen mit dem Innenministerium schlägt der Ausschuss die geeigneten Bewerber dann dem Kreistag zur Wahl vor.