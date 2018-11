Villingen-Schwenningen Ausschau halten nach Lieblingsfisch

Hochbetrieb herrschte im kleinen Saal des Theaters am Ring in Villingen. Dichtgedrängt schoben sich die Freunde der Aquaritsik und Terraristik durch die Eingangstür, um sich von Stand zu Stand durchzukämpfen.

VS-Villingen. So gut wie jeder Besucher hatte einen Behälter in der Hand und hielt Ausschau nach seinen Lieblingsfischen und den dazugehörigen Wasserpflanzen. Armin ­Börnert, Vorsitzender des Aquarien- und Terrarienvereins, war im Stress und fischte hübsche gelbe afrikanische Barsche aus dem Aquarium für Kunden, die Schlange standen. Natürlich landete jeder kleine Fisch in einem Plastikbeutel, gefüllt mit Wasser, oft auch noch einer Pflanze, der gut verschlossen wurde und transportfähig war.

"Wir feiern heute doppelt, einmal 35 Jahre Börse und dann 70 Jahre Verein", gab er schnell bekannt, bevor es für ihn weiterging. Thomas Zeilnhofer, stellvertretender Vorsitzender, nahm sich die Zeit, um einen Blick in die Welt der Aquarien und Terrarien zu gewähren.