Villingen-Schwenningen Ausprobieren, entdecken – und gewinnen

Und das müsse nicht nur einen negativen Charakter haben. Getreu dem Motto "Was wäre, wenn?" dürften die Menschen ruhig ausprobieren, in welchem Bereich ihres Lebens sie etwas verändern können. Es helfe zudem, von "falschen" Abhängigkeiten wegzukommen. "Es ist einfach eine gute Gelegenheit, an einer kleinen Stellschraube zu drehen", beschreibt es Gölz. Auch die Fastenaktion "Sieben Wochen ohne" habe dies bewusst aufgenommen.

Ob auf die "Klassiker", wie Alkohol, Süßigkeiten oder Autofahren, verzichtet werde oder auf etwas ganz Neues, dazu seien die Möglichkeiten weit offen. "Dieses Ausprobieren ist gleichzeitig ein Gewinn und eröffnet neue Horizonte und Freiheiten, die es vorher nicht gab", erklärt der Pfarrer.

Fasten habe in den vergangenen Jahren eine richtige Renaissance hinter sich – doch ist es damit auch zur Modeerscheinung geworden? Gölz hat dieses Gefühl nicht, wenngleich mit dem Fasten ebenso die religiöse Tradition gelebt werden sollte. In der Bibel gebe es mehrere kritische Haltungen an selbstgefälligem Fasten, das nicht zur Schau gestellt werden sollte. "Brich mit den Hungrigen dein Brot: Mit diesem Leitvers sollten die Menschen den Blick für das Leiden in der Welt gewinnen und sich solidarisch mit den Bedürftigen zeigen", erklärt der Pfarrer und nennt die Vesperkirche, die derzeit in der Pauluskirche Menschen aller gesellschaftlicher Schichten an einen Tisch holt, als gutes Beispiel dafür.

Und Klaus Gölz selber? Er werde auf "faule Ausreden, was den Sport betrifft" verzichten und versuchen, sich mehr zu bewegen. Das bringe nicht nur ein anderes Lebensgefühl in den Alltag, sondern können auch gut gemeinsam ausprobiert werden. Und gerade das mache besonders Spaß.