Villingen-Schwenningen Ausnahmezustand im Theater am Ring

VS-Villingen. Florian Schroeder versetzt das Theater am Ring in Villingen in einen "Ausnahmezustand". Und an diesem Abend ist alles erlaubt. Politisch, philosophisch, anarchisch. Kabarettist, Autor und Moderator Florian Schroeder stellt die Fragen, auf die es wirklich ankommt – und eröffnet mit seinem Programm am Donnerstag, 18. Oktober, 20 Uhr, die neue Kabarettsaison.