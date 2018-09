Villingen-Schwenningen Ausnahmezustand an der Rollbahn

VS-Schwenningen. Traditionell fand am allerletzten Tag vor dem Schuljahresbeginn das Flugplatzfest der Sportfliegergruppe Schwenningen statt, was an Spätsommerwettertagen zu einem Ausnahmezustand am östlichen Stadtrand der Neckarstadt führt. Ein ständiges Kommen und Gehen von rund 1800 Besuchern sorgte den gesamten Tag über für einen reibungslosen Festablauf. Wieder einmal hatten die Organisatoren alles perfekt organisiert und alle Stationen vom Abwasch in der Küche bis zu den Piloten in den Flugzeugen alles doppelt besetzt.

"Im Minimum 50 Helfer sind auf Achse", bemerkte Vorstandsmitglied Oliver Müller. "Je mehr Besucher die Faszination Fliegen auf den Rundflügen erfahren oder sich zu einem Tandemfallschirmflug entscheiden, um so besser ist für uns der Tag verlaufen. Nur so ist es möglich, den Menschen die Angst vor dem Fliegen zu nehmen und einen Kindheitstraum zu wecken der vielleicht schon lange in ihnen schlummert." Müller verwies deshalb auf vier von erfahrenen Piloten geflogene Motorsportflugzeuge, die den gesamten Tag über im Einsatz waren. Überhaupt wird dem Einhalten der Sicherheitsvorschriften die höchste Priorität eingeräumt. "Wir hoffen, dass viele, die vom Fliegen fasziniert sind, sich in unserer vereinseignen Flugschule weiterhin damit beschäftigen." Dort besteht auch die Möglichkeit, das Fallschirmspringen zu erlernen. "An einem Wochenende ist dies möglich", erläutert Fallschirmfluglehrer Peter Görsch. Am ersten Tag lernen die Schüler die Grundlagen in Theorie und Anfängerpraxisübungen. Danach haben sie eine Nacht Zeit darüber zu schlafen, bevor der erste Echtsprung erfolgt. Görsch, der auf rund 2000 Fallschirmsprünge zurückblickt, spricht von einem Wechselbad der Gefühle. Anfangs führen Anspannung und Nervosität dazu, dass nach der Landung Muskelkater auftritt. Später seien es die körperliche Konstitution und die Kondition, welche die Anzahl Fallschirmabsprüngen pro Tag limitieren.

Hangar verwandelt sich in einen großen Festplatz