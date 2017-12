Villingen-Schwenningen Ausgezeichnetes Teamergebnis

Erstmals absolvierten die Nachwuchs-Biathleten am zweiten Tag einen Super-Einzel-Wettkampf in geänderter Form. Mit Start im 15-Sekunden-Abstand waren fünf kurze Runden von den jungen Damen über einen und von den Herren über 1,5 Kilometer in der freien Technik zu laufen. Eingebettet dazwischen lagen die Schießeinlagen. Pro Schießfehler gab es eine Zeitstrafe von 15 Sekunden.

In der weiblichen Jugend 16 wurde bei der Premiere Lisa Kohler (DAV Ulm) als Zehnte SBW-Beste. Trotz fünf eingehandelter Zeitstrafen überraschte in der J 17 Nicola Lange mit dem Klassensieg. Zwölfte wurde Emilie Behringer. Als Beste der Jugend II beendete Hannah Klein als Vierte das Rennen. Sabrina Braun als Sechste und Lena Hanses als Zehnte vor Selina Ostheimer (SC Schönwald/ SKIF) sorgten für ein starkes SBW-Teamresultat.

In der männlichen Jugend 16 erkämpften Elias Asal mit zehn und Fabian Dietrich mit sechs Zeitstrafen die Podiumsränge zwei und drei. Beide waren nur um 0,6 Sekunden getrennt. Felix Kuschel als Zehnter vor Maximilian Schneider und Philipp Kuschel rundeten erneut ein gutes Teamergebnis ab. Christian Krasman (sieben Zeitstrafen) verfehlte als Vierter das Podest. Sechster wurde Florian Baumann nach guter Schießleistung. Philipp Lipowitz musste sich in der Jugend II nach knapper Entscheidung um 2,7 Sekunden mit den vierten Rang begnügen. Seine Bruder Florian beendete den Super-Einzel-Wettkampf als Achter.