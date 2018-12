Villingen-Schwenningen Ausgaben für Betreuung steigen weiter

Villingen-Schwenningen. Das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis) erhält im kommenden Haushalt fast acht Millionen Euro mehr. Insbesondere in den Bereich der Kindertagesbetreuung wird ordentlich Geld gepumpt. Die Gründe sind klar.

"Wir haben in den vergangenen fünf Jahren 500 betreuungspflichtige Kinder mehr dazu bekommen", erklärt Oberbürgermeister Rupert Kubon im Jugendhilfeausschuss. Und die Tendenz zeigt an, dass es in einem ähnlichen Tempo weiter geht. Die Verwaltung strebt deshalb einen Aufwuchs an Stellen im Betreuungsbereich und der Verwaltung an. Kubon: "Den brauchen wir auch."

Joachim von Mirbach (Grüne) war es angesichts der enormen Aufwüchse in diesem Bereich wichtig, lobende Worte zu finden:­ "Das ist eine erhebliche Leistung der Stadt, dies wollen wir anerkennen." Er sei sich sicher, dass man weit gehen müsse, um solche Aufwüchse zu finden. In konkreten Zahlen ausgedrückt haben sich die Kosten vom aktuellen Haushalt zum kommenden Jahr von knapp 38 auf 43,5 Millionen Euro erhöht – das ergibt eine Steigerung von 5,5 Millionen Euro.