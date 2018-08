Villingen-Schwenningen Ausflug in die Welt der Vogesen

Am Freitag 7. September lädt das Forum Pro Schwarzwaldbauern ein. Dabei werden Entwicklungen der Berglandwirtschaft der Vogesen erkundet. Abfahrt ist um 7 Uhr am Parkplatz Klosterweiher in St.Georgen. Anmeldungen werden bis Freitag 31. August 2018 erbeten per Mail an spittelhof@t-online.de