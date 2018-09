Villingen-Schwenningen Ausbildung für junge Blechbläser

Ziel ist es, mit einem Blechblasinstrument (Trompete, Posaune, Horn oder Tuba) in einem der Posaunenchöre des Bezirks mitzuspielen. Die Ausbildung ist zweigleisig angelegt. Der Einzel- oder Partnerunterricht findet von professionellen Instrumentallehrern an der Musikakademie VS statt. Alternativ kann der Unterricht auch individuell an einer anderen Musikschule im Bezirk genommen werden.

Zusätzlich gibt es Gruppenunterricht mit Bezirkschorleiterin Annette Fritz, um frühzeitig in den Genuss des Ensemblespiels zu kommen.

Die Ausbildung beginnt im Oktober. Sie ist für Kinder gleichermaßen wie für Erwachsene angelegt. Kosten fallen für den Unterricht an der Musikakademie VS nach der derzeit gültigen Entgeltordnung der Musikakademie VS an. Der Gruppenunterricht ist kostenlos. Wer Lust hat, ein Blechblasinstrument zu lernen, kann sich informieren und anmelden.