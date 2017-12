Villingen-Schwenningen Ausbau der Polizeihochschule am jetzigen Standort

Das Ergebnis: "Heizung, Wasser und Strom reichen doch für 1700 Studierende". Dazu, so erklärte Schatz, gebe es noch ein Gespräch mit dem Liegenschaftsamt in Konstanz, mit dem man "sehr freunschaftlich" verhandele. "Wir sind auf einem guten Weg." An diesem Mittwoch finde zudem ein Treffen mit Vertretern der Stadt Villingen-Schwenningen, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Schwenningen sowie der Hochschule Furtwangen statt, sagte der Rektor. Schatz freut sich, dass die Lehre nun nicht auf zwei Standorte verteilt wird. Im Jahr 2020 soll die Hochschule dann "volle Kapazität" entfalten. "2019 fahren wir hoch", betonte Schatz. Einstweilen bezieht die Kaderschmiede der Polizei im März Räumlichkeiten im Schwenninger Neckartwower.