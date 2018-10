Villingen-Schwenningen Aus Villingens schlimmer Vorzeit

Hinaus zum Riettor und hoch entlang der alten Vöhrenbacher Straße führte der Weg vorbei am Galgen beim Abzweig zur heutigen Kirnacher Straße und weiter zum Hochgericht, gleich neben dem städtischen Holzplatz, und wohl für keinen der Beteiligten ein friedvoller Gang.

Wer sich diesem Weg zu ergeben hatte oder auf dem Karren zum Hochgericht gefahren wurde, der war "Malefiz" oder "Maleficant" und Delinquent zugleich. Allzu oft der Hexerei beschuldigt und vermeintlich mit dem Teufel im Bunde.

Auch Straftaten wie Mord, Raub oder Diebstahl wurden vor weltlichen Gerichten verhandelt, meist mit Verhören vor vier oder sieben Richtern, die keineswegs die Juristerei studiert hatten, sondern aus dem Kreis der Patrizier, den Zünften oder der Bürgerschaft gewählt wurden.

Dass in den Jahren 1640 und 1641 gar die Hexenverfolgung ihren Höhepunkt hatte, macht das Grauen deutlich, indem in zwei Jahren 24 Menschen wegen dieses Vorwurfs gerichtet wurden. Konnten zuvor ernste Befragungen den Tatbestand nicht klären, ordnete der Rat eine peinliche Befragung an, was stets auch Folter bedeutete.

Das Urteil wurde schließlich vom Balkönchen des Kornhauses mit dessen Tanz- und Gerichtslaube "public" verlesen, worauf man 1683 auch einen Josef F., der im "Ochsen" den Adam Ganter mit einem Dolch erstochen hatte, zum Hochgericht führte, wo die "Execution justifizieret" wurde.