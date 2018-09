Villingen-Schwenningen Aus Liebe zu Schwenningen: Teil-Absage an Tannheim

Ortsvorsteherin Anja Keller musste nicht lange um Unterstützung werben. Ihr Anliegen stieß auf Gehör bei den meisten Fraktion in der Doppelstadt – einzig die Grünen scherten aus. So machte Helga Baur aus dieser Fraktion deutlich, dass eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses mit den Grünen zwar ebenfalls zu machen seien, ein Zuschuss zu den 1,8 Millionen Euro Investitionskosten aber nicht. "Wir haben viel Verständnis für die Tannheimer", bekundete sie. Doch als die Bäder VS das Tannheimer Bad abgegeben habe, sei damit auch einher gegangen, dass es ab diesem Zeitpunkt eben nur noch den jährlichen Zuschuss in Höhe von zunächst 30 000 Euro gebe, der dann auf 35 000 Euro aufgestockt worden sei. Fördere man nun die 1,8-Millionen-Euro-Investition, sei das ja im Grunde nichts anderes, als den Tannheimern ein neues Bad hinzustellen. "Das war nie so vorgesehen", so Baur und brachte ihr stärkstes, Ur-Schwenninger Argument: "Das gibt Ärger in Schwenningen, wo man das Bad zugeschüttet hat." Am Ende, so Baur, sei das eine Gerechtigkeitsfrage. Mehr als eine Aufstockung des Förderbetrags auf 50 000 Euro jährlich und das für maximal zehn statt wie von den Tannheimern ins Auge gefasst auf 20 Jahre, seien mit ihr nicht zu machen.

Da die anderen Fraktionen sich jedoch einhellig dafür ausgesprochen hatten, entweder den jährlichen Zuschuss zu erhöhen oder aber einen einmaligen Investitionszuschuss zu geben, dass der Trägerverein sein ehrgeiziges Vorhaben auch stemmen sein, war Ortsvorsteherin Anja Keller am Ende auch nicht bange. Sie bedankte sich für die Unterstützung der doppelstädtischen Gemeinderäte und sieht der Ortsbegehung nun optimistisch entgegen. Am Ende dürften auch die Doppelstädter wenigstens hin und wieder davon profitieren. Denn während das Kneippbad seine Saison längst beendet hat, gingen die Villinger am Mittwoch fröhlich in Tannheim baden, wie Keller berichtete.