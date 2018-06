Villingen-Schwenningen Aus Liebe zu alten Traktoren

Die beiden setzten ihr Vorhaben um und rannten damit offene Türen ein. Aktuell zählt die Vereinigung der historischen Traktorfahrer 33 Traktoren mit ihren Fahrern. Am Sonntag nahmen rund 40 Mitfahrer auf 23 Fahrzeugen an einer Ausfahrt auf den Ziegenhof in Seitingen-Oberflacht teil. Zweimal eineinviertel Stunden waren sie für Hin- und Rückweg unterwegs. Doch die Fahrten sind immer ein probates Mittel zur Entschleunigung des Alltags und verbinden nebenbei das Abenteuer mit einer Besichtigung auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Nachbarschaft.

Die Traktorentreffen bieten auch ausreichend Zeit für Geselligkeit, unterhaltsame Gespräche, aber auch Fachsimpelei. "Bei uns nehmen Besitzer von Traktoren aller Marken teil, viele von ihnen gibt es nicht mehr. Der älteste Traktor stammt aus dem Baujahr 1952 und ist ein Kramer-Fahrzeug mit Schwungrad." Schlenker verweist darauf, dass er Kevin Kunz gehört, der auf der Ausfahrt gemeinsam mit Maik Faitsch für Stimmung sorgte. Inzwischen finden vierteljährlich die Traktorfahrer-Stammtische statt, an denen auch Traktorfahrer aus Trossingen, Mühlhausen und anderen Nachbarorten teilnehmen. Dort plant die Weigheimer Traktorcrew die kommenden Ausfahrten, wie jene die im September auf den Egghof bei Rottweil führt.

Sehen, wie einst gedroschen wurde