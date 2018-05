Villingen-Schwenningen Aus für Plattform wegen Datenschutz

VS-Villingen. Das gab er in der Facebook-Gruppe "Stadtgeflüster VS" bekannt. Auf buergerfenster.de werden beispielsweise Selbsthilfegruppen und deren Ansprechpartner aufgelistet. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet Tomaske, dass die Verordnung für die Seite die Anforderung einer Verschlüsselung mit sich bringt. Und die Kosten hierfür will Tomaske nicht auch noch tragen müssen.

Neue Verordnung bringt Fass zum Überlaufen

So ist das Inkrafttreten der DSGVO der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Tomaske sieht sich nämlich bereits seit Jahren schlecht von der Stadt unterstützt. Er erhalte nur spärlich Informationen, finanziere das fast jährlich anfallende Update der Seite sowie die Provider-Kosten selbst. Als die Seite vor zehn Jahren eingerichtet wurde, war es Tomaskes Ziel, bürgerschaftliches Engagement im Internet vorzustellen, zu vernetzen und eine Plattform zum Austausch bereitzustellen. "Die Intention ist es, zum Engagement anzuregen", erklärt der Rentner. Auf der städtischen Homepage www.villingen-schwenningen.de gebe es zwar auch den Bereich "Bürgerschaftliches Engagement", allerdings sei dieser schlecht zu finden und mache auch optisch wenig her. Deshalb habe er der Stadt angeboten, die Seite von ihm zu übernehmen.