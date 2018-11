Villingen-Schwenningen Aus eins mach’ zwei

VS-Schwenningen. Für die Einen ist es Wertschätzung für die Arbeit und das Angebot der Städtischen Galerie in Schwenningen. Für den Sprecher der Grünen-Fraktion im Gemeinderat Joachim von Mirbach hingegen ist es "lächerlich". Bei seiner Gegenstimme und zwei Enthaltungen stimmte der Verwaltungs- und Kulturausschuss am Mittwochabend dennoch dafür, den Preis für öffentliche Führungen in der Galerie von bislang einem auf zwei Euro anzuheben.