Villingen-Schwenningen Aus einer Kiste entsteht Fasnetlädle

VS-Villingen. Es ist ihre Freude an der Villinger Fasnet und am Nähen, die Marlene Honer und ihre Tochter Manuela Schölzel motiviert hat, neben ihrem normalen Berufsalltag noch einen Laden zu eröffnen. Mit im Boot ist Alfons Honer, der Frau und Tochter gerne unterstützt. So befindet sich der Laden fest in Familienhand – in der Kragestube von Katrin und Peter Sutermeister, der zweiten Tochter und ihrem Mann.

"Henn er denn nit...?"

Einige Handarbeiten aus der eigenen Werkstatt und besondere Kleinigkeiten hatten die beiden Frauen schon im vergangenen Jahr in einer Truhe in der Kragestube angeboten, und die kamen an. "Henn er denn nit ...?" habe da oft die Frage gelautet, erzählt Marlene Honer. Und nun gebe es eben "ein bisschen mehr". Zunächst für die Frauenfiguren der historischen Villinger Fasnet – und für alle, die Trachten mögen. Denn die Stoffe seien auch durchaus für Kleidung geeignet, die sich das ganze Jahr über tragen lasse, stellt ­Manuela Schölzel fest, die selbst ein Faible fürs Schneidern von Röcken und Jacken im Landhausstil hat. So ist sie auch außerhalb der Öffnungszeiten in der Fasnetsaison jederzeit nach Vereinbarung für Kunden erreichbar.