Villingen-Schwenningen Aufsicht für Skater?

Auch Vandalismus an der Anlage wird befürchtet

Einen Vorstoß in diese Richtung wagte die CDU-Fraktionssprecherin Renate Breuning am Mittwochabend im Gemeinderat. Etwa durch den noch zu suchenden Betreiber des Jugendkulturzentrums? Das wäre mit Blick auf zu befürchtenden Vandalismus, aber auch für ein reibungsloses Miteinander der verschiedenen Nutzer und Akteure am Klosterhof sinnvoll.

Maximilian Horstmann vom Jugendgemeinderat hält so etwas nicht für notwendig. Die Jugendlichen wünschten sich den Platz schließlich, dann würden sie ihn wohl kaum beschädigen.... Auch Ulrike Heggen von den Freien Wählern hielt das für nicht notwendig. Aber sie wünscht eine Übersicht über die am Klosterhof vorgesehenen Nutzungen, um im Gemeinderat bei entsprechenden Anliegen passgenauer planen zu können.