Villingen-Schwenningen Aufreger: OB-Kandidat parkt mit Freimünze

"Am Freitagvormittag hatte ich um 10 Uhr einen Wahlkampf-Pressetermin in Schwenningen. In Gedanken war ich bereits im Termin. Mein Auto parkte ich in der Bürkstraße. Gedankenlos griff ich nach einer Münze, löste ein Parkticket, und schon war es passiert: statt der 1-Euro-Münze warf ich eine städtischen Parkmünze in den Automaten. Was für ein Fehler! Natürlich weiß ich, dass das falsch war. Ich kenne die entsprechende Dienstvorschrift. Aber passiert ist passiert… Dies tut mir leid. Dafür entschuldige ich mich. Der Dienstherr (OB Dr. Kubon) wurde mit einer schriftlichen Aktennotiz über meinen Fehler informiert. Den Wert der Parkmünze in Höhe von 4,44 Euro habe ich an die Stadtkasse überwiesen. Künftig werde ich mich noch mehr anstrengen, damit mir sowas nicht mehr passiert. Versprochen!!!"