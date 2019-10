Villingen-Schwenningen Aufmarsch in Schwenningen: Polizei trennt Kurden und Türken

Villingen-Schwenningen - Der Einmarsch des türkischen Militärs in Nordsyrien beschäftigt auch die in Villingen-Schwenningen lebende Kurden und Türken. Wie berichtet, kam es vergangenen Samstag in der Villinger Innenstadt zu einer blutigen Auseinandersetzung am Rande eines Demonstrationszuges. Am Donnerstagabend ist es nun zu einem Aufmarsch einer kurdischen und türkischen Gruppe in der Schwenninger Innenstadt gekommen. Allerdings gelang es der Polizei, die mit rund 30 Einsatzkräften frühzeitig vor Ort war, ein Aufeinandertreffen beider Lager zu verhindern.